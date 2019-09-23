В Англии стадо коров-рецидивисток насмерть затоптало пенсионерку

Это уже не первое нападение домашних животных. Накануне они атаковали ещё двух человек.

В английском графстве Западный Суссекс стадо коров насмерть затоптало 87-летнюю пенсионерку Хилари Адэйр, сообщает "Би-би-си".

Домашние животные сбили женщину с ног, так и не дав ей подняться. На вертолёте пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии. Но медики не смогли ей помочь — через десять дней она скончалась.

Трагедия произошла 7 января, но результаты расследования стали известны только сейчас. По его итогам, смерть Адэйр была несчастным случаем.

Также выяснилось, что от местных коров накануне пострадали ещё два человека. Домашние животные напали на супружескую пару Рейчел и Карла Томпсонов. Им удалось спастись, но они получили травмы.

— Мы никогда не узнаем, что именно спровоцировало нападения на чету Томпсонов и на Хилари Адэйр. Но миссис Адэйр оказалась особенно беззащитной, у неё просто не было шансов спастись от стада возбуждённых коров, — сказал следователь, занимавшийся изучением дела.

Животноводы, которым принадлежит стадо коров, заявили, что изменят место выпаса агрессивных животных.

Напомним, ранее в Крыму ввели карантин после нападений бешеного волка на трёх человек. Мера будет действовать в течение двух месяцев в районе села Привольного.