Прямая трансляция: Глава профсоюза бортпроводников — о забастовке в "Аэрофлоте"

Бортпроводники "Аэрофлота" жалуются на низкие зарплаты и унижения со стороны руководства. В знак протеста они массово уходят на больничный. В связи с ситуацией в компании руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова делает официальное заявление. Смотрите в прямой трансляции Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничный, решив таким образом устроить забастовку. Подробнее читайте в нашем материале.

Стюардессы "Аэрофлота" бастуют? Десятки рейсов могут оказаться под угрозой срыва