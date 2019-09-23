Самарские полицейские спасли застрявшего в патрульном авто котёнка

Животное забралось слишком далеко, чтобы его можно было вытащить самостоятельно, поэтому полицейские обратились за помощью к местным автомеханикам.

Сотрудники ГИБДД и автомеханики вызволили котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля. О необычном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мяуканье из-под капота одной из машин случайно услышал командир взвода роты ДПС Антон Токарев, занимавшийся патрулированием территории.

Выяснилось, что животное забралось слишком далеко, чтобы его можно было вытащить самостоятельно. Поэтому полицейские обратились за помощью к местным автомеханикам и отвезли автомобиль на ближайшую станцию техобслуживания.

— Автомеханики подняли на подъёмнике служебный автомобиль для того, чтобы достать животное. Испуганный котёнок немного поцарапал своих спасителей, но в целом история спасения закончилась хорошо, — сообщили в ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что маленького "узника" оставили на станции и теперь ему будут искать хозяев.