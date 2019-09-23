Самарские полицейские спасли застрявшего в патрульном авто котёнка

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Фото © Главное управление МВД России по Самарской области

Животное забралось слишком далеко, чтобы его можно было вытащить самостоятельно, поэтому полицейские обратились за помощью к местным автомеханикам.

Сотрудники ГИБДД и автомеханики вызволили котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля. О необычном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мяуканье из-под капота одной из машин случайно услышал командир взвода роты ДПС Антон Токарев, занимавшийся патрулированием территории.

<p>Фото © <a href="https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank"><strong>Главное управление МВД России по Самарской области</strong></a></p>

Выяснилось, что животное забралось слишком далеко, чтобы его можно было вытащить самостоятельно. Поэтому полицейские обратились за помощью к местным автомеханикам и отвезли автомобиль на ближайшую станцию техобслуживания.

Автомеханики подняли на подъёмнике служебный автомобиль для того, чтобы достать животное. Испуганный котёнок немного поцарапал своих спасителей, но в целом история спасения закончилась хорошо, — сообщили в ведомстве.

<p>Фото © <a href="https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank"><strong>Главное управление МВД России по Самарской области</strong></a></p>

Также правоохранители сообщили, что маленького "узника" оставили на станции и теперь ему будут искать хозяев.

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