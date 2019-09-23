В Казани неделю ищут девочку, ушедшую из дома в тапочках и футболке

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В Казани разыскивают 14-летнюю девочку, которая ушла из дома в футболке и тапочках 17 сентября. Об этом сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на маму ребёнка.

<p>Фото © <a href="https://www.tatar-inform.ru/upload/image/2019/09/23/6993.jpg" target="_blank">ИА &#34;Татар-информ&#34;</a></p>

Маша ушла из дома 17 сентября. В этот день мы с ней немного поспорили по поводу учёбы: в ближайшие дни у неё должен был быть пробный ОГЭ и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу, — рассказала женщина.

Мать пропавшей добавила, что за неделю обошла всех знакомых и друзей дочери, обзвонила различные волонтёрские организации, но это не дало результатов. Также женщина сообщила, что сразу же обратилась в полицию.

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