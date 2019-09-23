Пенсионерка взяла кредит почти на полмиллиона рублей ради снятия "порчи"

Женщина наткнулась на объявление в Сети и обратилась за обещанной "бесплатной" помощью "психолога".

Жительница Алтайского края взяла несколько кредитов и перечислила лжепсихологу почти 487 тысяч рублей в обмен на обещание снять с неё порчу. О преступлении сообщили в региональном главке МВД РФ.

64-летняя женщина наткнулась на объявление мошенников в Сети и обратилась за обещанной "бесплатной" помощью психолога ещё в августе. Перезвонивший ей незнакомец пообещал помочь в решении её проблем и постепенно начал предлагать различные "ритуалы" для снятия "порчи".

— Одним из ритуалов было кормление голубей в парке, частыми ритуалами — избавление от денег путём перечисления их на указанный счёт. В результате менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 000 рублей, — отметили в ведомстве.

Почти всю сумму женщина взяла в кредит в различных банках. Последний перевод она сделала в сентябре, перечислив только что полученную пенсию. При этом она никому не рассказывала о своём "лечении".

Правоохранители сообщили, что по факту инцидента возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Ранее Лайф сообщал, что жительница Ноябрьска в течение месяца перевела телефонным мошенникам три миллиона рублей.