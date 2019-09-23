Главу полиции Анапы уволили после скандала с изнасилованием 17-летней девушки

Глава ОМВД России по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка уволены после инцидента с изнасилованием полицейскими 17-летней волейболистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Всего же наказанию подвергли 11 сотрудников полиции, в том числе и двоих подозреваемых в совершении преступления, уволенных ранее.

— Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители, — сказали в пресс-службе.

Кроме того, ещё один заместитель главы ОМВД России по Анапе предупреждён о неполном служебном соответствии.

Напомним, в конце августа в Анапе двое бывших полицейских стали фигурантами дела о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера. По предварительным данным, они изнасиловали 17-летнюю волейболистку из Липецка на одном из пляжей.