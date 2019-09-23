Актёр сериала "Клава, давай!" уже полгода в розыске за домогательства к таксисту

Полиция США ищет Энди Дика с марта. Его представитель от комментариев отказался.

Полиция Лос-Анджелеса получила ордер на арест актёра Энди Дика, который обвиняется в сексуальных домогательствах к таксисту компании Uber, сообщает TMZ.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года. Актёр ехал в такси и схватил водителя автомобиля за промежность.

Дик находится в розыске уже с марта этого года, но правоохранители до сих пор не смогли его задержать. Представитель актёра комментировать ситуацию отказался.

Энди Дик известен своими ролями в сериале "Клава, давай!" и в фильмах "Где моя тачка, чувак?" и "Доктор Дулиттл — 2".

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