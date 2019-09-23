В Москве осудили педофила, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве

По совокупности проведённых экспертиз мужчина признан вменяемым. Защита намерена обжаловать приговор.

Жителя столицы Эдуарда Никитина, похитившего в 2007 году девятилетнего мальчика и удерживавшего его в плену в течение десяти лет, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

Никитину предъявили обвинение по 18 пунктам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Материалы дела составили 70 томов. Сам подсудимый не признал вину. По совокупности проведённых экспертиз он признан вменяемым. Защита мужчины намерена обжаловать приговор.

Как ранее сообщал Лайф, спасли мальчика в 2017 году — полицейские остановили подозрительного прохожего для проверки документов, которых у него не оказалось. Проверив фамилию по базе, правоохранители выяснили, что юноша много лет находится в розыске. Ребёнка искали по всей стране, пока он находился практически в соседнем доме.