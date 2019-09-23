Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актёра Устинова

В Мосгорсуде сняли с рассмотрения жалобу на продление ареста актёра Павла Устинова, который 20 сентября был освобождён под подписку о невыезде. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

— Прекратили производство по жалобе, поскольку адвокат жалобу отозвал. В пятницу вопрос по мере пресечения был рассмотрен, вопрос обжалования отпал, — пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Генпрокуратура уже обратилась в суд с просьбой смягчить наказание.