Милонов назвал Бузову "смердящим веществом"

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что половым воспитанием детей должны заниматься их родители. Парламентарий выступил против введения в школах соответствующего предмета, сообщает НСН.

По мнению Милонова, из школы исчезла воспитательная функция.

— Из школы выхолостили всю воспитательную функцию, оставили только образовательную. А воспитательную берёт на себя только Бузова. Она, как и любое "смердящее вещество", воняет очень сильно, и свои ценности доносит гораздо более ярко, нежели нормальные люди доносят ценности нормальных людей, — отметил депутат.

Также Милонов подчеркнул, что важно пропагандировать семейные ценности, а не разговаривать о презервативах.