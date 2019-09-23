В супермаркете в Австрии прогремел взрыв, есть раненые

Explosion in Supermarkt in Tirol fordert neun Verletzte + Alle Infos aktuell >> https://t.co/DFJmm3eYQX — heute.at (@Heute_at) 23 сентября 2019 г.

В супермаркете на австрийской федеральной земле Тироль прогремел взрыв. Как сообщает газета Kurier, девять человек получили ранения.

Предварительно установлено, что произошёл взрыв газа, после чего начался пожар. Девятерых спасли и уже госпитализировали. Ещё один человек находится под обломками в здании.

По неофициальным данным, взрыв произошёл из-за того, что один из работников просверлил газовую трубу в магазине.