В супермаркете в Австрии прогремел взрыв, есть раненые

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В супермаркете на австрийской федеральной земле Тироль прогремел взрыв. Как сообщает газета Kurier, девять человек получили ранения.

Предварительно установлено, что произошёл взрыв газа, после чего начался пожар. Девятерых спасли и уже госпитализировали. Ещё один человек находится под обломками в здании.

По неофициальным данным, взрыв произошёл из-за того, что один из работников просверлил газовую трубу в магазине.

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