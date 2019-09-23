Умер актёр из "Убить Билла — 2" и фильмов про Бонда

Американский актёр Сид Хэйг скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его супруга Сьюзан в "Инстаграме".

— Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда им будет. Он обожал свою семью, своих друзей и своих поклонников. Это стало шоком для всех нас, — написала Сьюзан.

Хэйг, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Убить Билла — 2", "Джеки Браун", седьмой картине Бондианы "Бриллианты навсегда", а также сериалах "Звёздный путь" и "Команда А".