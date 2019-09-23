Жители посёлка в Новосибирске узнали, что их коттеджи построили из мусора

Члены семьи Ивановых, живущие в коттеджном посёлке "Берёзки" в Новосибирской области, узнали, что жили в доме, построенном из строительного мусора. Своей историей они поделились с Лайфом.

По словам Ивановых, свой дом они купили в 2015 году и вложили в обустройство жилища несколько миллионов, прежде чем переехали в него в 2017 году. С наступлением холодного сезона они обнаружили проблему с утеплителем, но обратились за помощью к застройщику лишь через два года.

После снятия облицовки оказалось, что кирпичную кладку несущих стен собрали криво, между битых кирпичей зияли щели.

Независимая экспертиза признала дом аварийным, и супруги с двумя детьми в вынужденном порядке переехали к родителям в двушку. В коттедже остались их пожилые бабушка и дедушка, которым некуда пойти. Домочадцы требуют, чтобы дом полностью перестроили, на уступки они идти не согласны.

— Дом уже не может нести нагрузку, и он небезопасен. Смысл его ремонтировать? Мы рассматривали для себя вариант, что нам его снесут и заново построят, — заявил владелец дома Иван.

По его словам, гендиректор компании-застройщика "Зелёный дом" Екатерина Толкачёва отказывается перестроить дом и предлагает "замазать шпаклёвкой швы и жить дальше".

Сама Толкачёва рассказала Лайфу, что дом пригоден для проживания и со своей стороны застройщик готов "устранить все дефекты и передать дом в исправном состоянии", а также компенсировать вынужденное проживание у родителей.

— Что касается вопроса возможности проживания в этом доме, то да, в этом доме проживать возможно, но дом необходимо утеплить, так как сейчас он находится в разобранном состоянии, — подчеркнула она.

Толкачёва добавила, что в настоящий момент её компания проводит экспертизу по оценке состояния коттеджа и позже планирует продолжить переговоры с семьёй.

Другая жительница посёлка, с которой удалось побеседовать Лайфу, вопреки словам Ивановых заявила, что не паникует и верит, что всё в порядке (в этом её убедил муж-строитель).