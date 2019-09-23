Семья пилота-героя Юсупова не будет переезжать в подаренную квартиру

Семья Юсуповых проживает в обычной хрущёвке в городе Полевской в 50 километрах от Екатеринбурга.

Семья командира экипажа экстренно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолёта А321 "Уральских авиалиний" пока не будет переезжать в квартиру, подаренную губернатором Свердловской области, сообщает Ura.ru.

— Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик, — рассказал пилот.

Семья Юсуповых проживает в обычной хрущёвке в городе Полевской в 50 километрах от областного центра. Что делать с подаренной однушкой в ЖК "Балтийский", Юсуповы пока не решили.

Напомним, что ключи от квартир членам экипажа А321 вручил губернатор региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что для большинства из них это первое собственное жильё.

Ранее стало известно, что пилот вернулся к полётам.