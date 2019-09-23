Соглашение было заключено в 2016 году, его подписали более 170 стран. Документ призван регулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, направленное на сокращение объёма выбросов парниковых газов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, угроза безопасности людей, а также повышения количества стихийных бедствий, — сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

Сейчас в России ведётся работа в рамках национального проекта "Экология", теперь специалистам необходимо будет учесть и меры по выполнению международных обязательств. Адаптировать Парижское соглашение к действующим в РФ законам планируется к 2020 году.

Напомним, Парижское соглашение по климату было заключено в апреле 2016 года представителями более чем 170 стран. Документ призван регулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. При этом США решили выйти из соглашения — в декабре 2018 года Вашингтон подтвердил отказ страны от обязательств по документу.