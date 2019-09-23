Водонаева рассказала, почему не здоровается со знакомыми

Причина оказалась вовсе не в высокомерии звезды "Дома-2", как многие могли бы подумать.

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала, почему иногда не здоровается со знакомыми людьми. В своём инстаграме звезда призналась, что попросту не может узнать их из-за слабого зрения, сообщает портал "Дни.ру".

— Я боюсь делать операцию на глаза. Мне страшно, поэтому я всегда в очках, — написала бывшая участница "Дома-2".

Она добавила, что не здоровается с приятелями не из-за какого-то высокомерия, а просто потому, что не видит их. Также девушка добавила, что сейчас её зрение составляет минус три, но продолжает падать.

Сейчас Алёна Водонаева — известная модель и телеведущая, а началась её карьера с телепроекта "Дом-2". Благодаря ему страна узнала девушку из Сибири. В родной Тюмени будущая знаменитость освоила профессию журналиста и работала по специальности сначала на радиостанции, а потом на местном телевидении ведущей криминальных программ. Подробнее о биографии роковой брюнетки читайте на сайте uznayvse.ru