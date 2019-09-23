В Самаре студент умер во время лекции

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Фото © Pixabay

Сестра парня рассказала, что у него никогда не было проблем со здоровьем. Также молодой человек не курил и даже не пил пиво.

Студент третьего курса Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова скончался во время лекции, сообщает "Комсомольская правда".

Трагедия произошла на первой паре. Молодому человеку стало плохо, и однокурсники вызвали скорую. Приехавшим медикам не удалось спасти студента.

Сестра умершего рассказала, что он никогда не жаловался на здоровье, не курил и не употреблял алкоголь. Преподаватели высоко ценили молодого человека, у него были хорошие оценки. В свою очередь в колледже ходят слухи, что накануне смерти юноша мог употребить наркотики.

В полиции начали проверку по факту смерти студента. Причины случившегося выясняются.

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