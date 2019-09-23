На Парубия завели дело из-за беспорядков в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об открытом производстве он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своём письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", — заявляет Парубий.

По версии ГБР, бывший спикер Рады занимался координацией действий вооружённых группировок для организации массовых беспорядков в Одессе. Сам Парубий проходит по делу как подозреваемый.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.