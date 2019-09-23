Украина окончательно отказалась участвовать в сессии ПАСЕ

При этом представители Киева не отказывают проводить консультации с партнёрами по ассамблее, чтобы "выработать план возвращения доверия" к организации.

Новая делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Причина — возвращение в ПАСЕ России.

— Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины, — говорится в заявлении, которое цитирует в "Фейсбуке" глава новой украинской делегации Лиза Ясько.

При этом 21 сентября депутат Рады Богдан Яремко сообщил, что Украина отказывается от участия в сессии из-за "откровенного игнорирования интересов" Незалежной. Позже его коллега Алексей Гончаренко уточнил, что в Страсбург всё же поедут представители старой украинской делегации, которые вошли и в новый состав.

На такой шаг Украина пошла из-за восстановления полномочий России в ПАСЕ, которых наша делегация лишилась в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.