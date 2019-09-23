Игрушечного "Усаму бен Ладена" сняли с продажи в ставропольском магазине

Фотография пластмассовой фигурки лидера "Аль-Каиды" наделала много шума в соцсетях.

Магазин "Карапуз" на северо-западе Ставрополя снял с продажи игрушечную фигурку террориста Усамы бен Ладена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей торговой точки. Связано ли это с волной возмущения покупателей, там объяснять отказались.

Напомним, фотографию пластмассового экс-главаря "Аль-Каиды"* активно обсуждали в соцсетях все выходные. Местные жители выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся с этим в ближайшее время.

При этом в самом магазине специфический ассортимент никак не объясняют.

— Мы не даём комментарии по этому поводу, это наша позиция, — заявили Лайфу представители "Карапуза".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.