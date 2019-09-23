Семья 20-летнего тюменца обвиняет врачей в его смерти — видео

Молодой человек впал в кому после аварии и спустя несколько дней умер в больнице, но до этого медики якобы предложили его близким подписать разрешение на изъятие органов.

В Тюмени семья умершего 20-летнего Юрия Ференца обвиняет врачей в бездействии, которое повлекло его смерть.

19 сентября молодой человек попал в аварию, после которой оказался в коме в местной больнице. Врачи на протяжении трёх дней отмечали, что он находится в стабильном состоянии, без ухудшений. Однако на четвёртый день врачи сообщили сестре Юры, что он умер.

Выяснилось, что родственникам сообщили разное время смерти: кому-то сказали, что утром, а кому-то — ночью. После этого семья поехала в больницу, чтобы лично во всём убедиться.

— В больницу нас долго не пускали. Мы всё-таки зашли. Мне ответили, что он также подключён к аппаратам, кровь его циркулировала, сердце билось! К нам подошли врачи и начали давать какие-то документы на разрешение трансплантации органов моего брата! Мы отказались, врачи сказали в ответ, что, если мы не подписываем эти документы, значит, помощь больше оказывать не будут, — рассказала Лайфу сестра Юрия Кристина.

После этого разговора Юрия перевели в другую палату, где ему уже не ставили капельницу. Сестра рассказывает, что видела, как парню становилось хуже.

— Я просила докторов помочь, меня будто никто не слышал. Я вызвала полицию, потому что они как будто специально убивали его! Пока полиция разбиралась, врачи всё-таки поставили ему укол. Через пять минут он умер, — добавила девушка.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что врачи сделали всё возможное, но прогнозы для Юрия изначально были неблагоприятными. При этом из-за действий родственников была нарушена работа реанимации.

— К сожалению, несмотря на все попытки персонала больницы найти контакт с родственниками, этого сделать не удалось. Была парализована работа отделения реанимации, нарушался санитарный режим, была частично сломана магнитная дверь. Сотрудники больницы были вынуждены вызвать полицию, — также сообщили в ведомстве.

Сейчас СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о неоказании помощи пациенту.