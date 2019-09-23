В России приготовили первую котлету из искусственного мяса

Куратор проекта заметил, что новая разработка важна с этической точки зрения, так как она позволит прекратить забивать животных ради получения пищи.

Сотрудники Очаковского комбината пищевых ингредиентов представили первую котлету из искусственного мяса массой 40 граммов. На изготовление разработки потратили 900 тысяч рублей.

Процесс создания безопасного для употребления продукта занял два года. Для работы над проектом была создана специальная лаборатория тканевой инженерии. Эксперименты проводились под наблюдением молекулярного фармаколога, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора Николая Шимановского.

Для создания такого мяса учёные берут небольшой кусочек мышечной ткани телёнка элитной абердин-ангусской породы и помещают его в питательную среду для поддержания роста и деления клеток.

Куратор проекта заметил, что новая разработка важна с этической точки зрения, так как она позволит прекратить забивать животных ради получения пищи.

— Мясо из пробирки, также известное как культивируемое мясо, — это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведённым из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного, — цитирует учёного "Интерфакс".

По предварительным данным, разработка может появиться на прилавках магазинов уже к 2023 году — при условии, что правовой статус продукта будет утверждён.

По подсчётам экспертов, сейчас цена мяса искусственного происхождения колеблется в районе 5,8 тысячи рублей, однако через пять лет килограмм культивированной говядины будет стоить около 800 рублей.