Московские врачи вернули зрение мальчику, два месяца скрывавшему в глазу осколок

Зрение к ребёнку вернулось уже на следующий день после операции. Через два дня его выписали.

Врачи Морозовской детской больницы провели операцию и вернули зрение 11-летнему мальчику из Владимира, который в течение двух месяцев скрывал попавший в глаз металлический осколок. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

— При обследовании врачи диагностировали помутнение хрусталика и изменение стекловидного тела, возникшие вследствие травмы, которую ребёнок скрывал около двух месяцев, — рассказали в пресс-службе.

На момент осмотра мальчик мог видеть левым глазом только на 5% от нормы. Металлический осколок пробил роговицу, разорвал радужную оболочку, прошёл сквозь хрусталик и зафиксировался в сетчатке.

Офтальмологам удалось удалить помутневший хрусталик и стекловидное тело, а затем извлечь и сам осколок. После ребёнку имплантировали искусственный хрусталик. Зрение к мальчику вернулось уже на следующий день после операции, а через двое суток он был выписан из больницы.