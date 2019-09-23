Порошенко заметили перебегающим на красный: Вчера президент, сегодня нарушитель

Активисты движения "ОстановиЛося" сняли момент нарушения ПДД экс-президентом, а ныне нардепом Петром Порошенко.

Парламентарий вышел из своего "мерседеса" прямо на дороге и бросился наперерез машинам прямо на красный свет светофора. Инцидент произошёл под зданием Верховной рады.

— Пётр Алексеевич, да вы же на красный свет переходите дорогу, — кричит ему в спину активист. — Как вы пример подаёте? Как народный депутат? У меня слова закончились. Вчера этот человек был президентом Украины, а сегодня он высаживается с нарушением правил.