Дилеры предупредили о грядущем росте цен на автомобили

Но это всё в январе. А до конца года менять ценники не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

Дилерские центры рекомендуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку уже в начале 2020 года цены поползут вверх. Такой прогноз приводит РИА "Новости" со ссылкой на участников рынка. Повышение произойдёт из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор, объясняют эксперты. Повышенный тариф вводится уже с 1 января, и в некоторых случаях рост превысит 120%.

При этом аналитики рынка уверены, что к концу года поднимать цены автопроизводители не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

Выбор тоже станет шире: автопроизводители в ближайшее время постараются импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года.

— Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года, — комментирует замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев. – За последние годы понятия сезонных предложений постепенно размываются, так как и производители и дилеры на протяжении всего года поддерживают интерес к своим автомобилям и услугам различными акциями и специальными условиями покупки. Что касается корпоративного сегмента, конец года — наиболее активный период покупок у компаний, поэтому в этом сегменте мы ожидаем положительную динамику.

Ранее Лайф сообщал, что несмотря на падение продаж Mercedes-Benz Maybach S-Class остаётся всё ещё самым популярным автомобилем сегмента Luxury. А по показателям роста продаж вперёд вырвался бренд Lamborghini. Он прибавил 283% от статистики прошлого года. В этом году россияне взяли 88 "ламбо".

Тем временем ООН предлагает перенять опыт СССР в деле отказа от личных автомобилей.