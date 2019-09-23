Российские врачи вылечат американскую девочку с врождённой "маской Бэтмена"

Луна и её мать Кэрол планируют вылететь в Россию уже 24 сентября. Девочке предстоит провести от шести до восьми операций.

Маленькую американку Луну Феннер, появившуюся на свет с родимым пятном в виде "маски Бэтмена" на лице, вылечат в России. Об этом сообщает Daily Mail.

Подобная аномалия называется врождённым меланоцитарным невусом. Американские врачи осмотрели девочку и решили провести лазерную операцию. Правда, медики уточнили, что может потребоваться до сотни процедур. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России.

Краснодарский хирург Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Всего понадобится провести от шести до восьми операций. Каждая из них будет стоить около 25 тысяч долларов.

24 сентября Луна и её мать Кэрол планируют вылететь в Россию. Доктор Попов обещал познакомить женщину с родителями детей, которых уже вылечили подобным образом.

Ранее Лайф сообщал о похожем случае с другой девочкой. Её родители сначала запаниковали из-за необычного вида дочки, но затем любовь победила все проблемы.