Фронтмена "Ляписа 98" не узнали на его же концерте и вызвали полицию

Зрители решили, что перед ними молодой двойник кумира, и потребовали потраченные на билет деньги.

Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию. Об этом сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на менеджера артиста.

Зрителям показалось, что перед ними — молодой двойник кумира. Обвинив музыканта в обмане, они выгнали его с собственного шоу и потребовали вернуть им деньги.

Продюсер группы Антон Азизбекян отметил, что подобный инцидент происходит не первый раз и в прошлом у музыканта возникали проблемы в Ужгороде, Луцке и Чикаго. Он подчеркнул, что тот "молодой пацан", которого видят зрители на концерте, действительно является солистом распавшейся белорусской группы "Ляпис Трубецкой".

Сам Михалок никак произошедшее не прокомментировал.

Напомним, музыкальная группа "Ляпис Трубецкой" официально была распущена в 2014 году.