В Екатеринбурге пропал журналист издания URA.RU

По словам коллеги, корреспондент не занимался освещением криминальных тем, поэтому трудно предположить, что его исчезновение связано с работой.

В Екатеринбурге пропал журналист службы информации портала Ura.ru Александр Поздеев. Об этом Лайфу рассказал его коллега Андрей Гусельников.

— В районе 14 часов (по местному времени. — Прим. Лайфа), он выезжал сегодня на работу, ему надо было к 15 часам, он сегодня со второй смены дежурит. Он выехал из дома, но до работы не доехал. В 15 часов с копейками коллеги стали набирать, но его телефон уже был недоступен, — сказал Гусельников.

Также коллега признался, что не знает, кто мог желать пропавшему зла.

— Саша не занимается расследованиями, не занимается криминалом. Он просто корреспондент в дежурной бригаде. То есть сидит на потоке новостей. Поэтому предположить, что кто-то вдруг стал бы ему мстить, очень сложно, — рассказал собеседник Лайфа.

На вид журналисту около 35–40 лет. Его рост — 165 сантиметров, волосы русые короткие, телосложение плотное. В региональном управлении полиции заявили, что берут ситуацию под свой контроль.