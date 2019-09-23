Премьер Чехии заявил, что антироссийские санкции безрезультатны

Он также отметил, что в первую очередь необходимо наладить отношения между Украиной и РФ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал антироссийские санкции Евросоюза безрезультатными, сообщает немецкое издание Welt.

— Санкции до сих пор не принесли желаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту, — сказал Бабиш.

По его словам, возвращение Крыма стране невозможно, но и ослаблять давление на РФ тоже не стоит.

Также премьер отметил необходимость обсуждения с Россией ситуации на Ближнем Востоке.

— Страны, которые обладают влиянием в регионе, — США, Иран, Россия — не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев. Это меня очень беспокоит. Мы должны наконец активно действовать, и для этого мы должны вести диалог с Россией, — добавил он.

Напомним, ранее в Киеве признали, что санкции против России начали "идеологически разваливаться". Властям Украины не нравится предложение ослаблять ограничения по мере нормализации ситуации в Донбассе.