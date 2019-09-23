Премьер Чехии заявил, что антироссийские санкции безрезультатны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал антироссийские санкции Евросоюза безрезультатными, сообщает немецкое издание Welt.
— Санкции до сих пор не принесли желаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту, — сказал Бабиш.
По его словам, возвращение Крыма стране невозможно, но и ослаблять давление на РФ тоже не стоит.
Также премьер отметил необходимость обсуждения с Россией ситуации на Ближнем Востоке.
— Страны, которые обладают влиянием в регионе, — США, Иран, Россия — не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев. Это меня очень беспокоит. Мы должны наконец активно действовать, и для этого мы должны вести диалог с Россией, — добавил он.
Напомним, ранее в Киеве признали, что санкции против России начали "идеологически разваливаться". Властям Украины не нравится предложение ослаблять ограничения по мере нормализации ситуации в Донбассе.
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