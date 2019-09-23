РПЦ ответила на создание в России искусственного мяса: В пост всё равно нельзя

При этом священнослужитель позитивно отметил тот факт, что при изготовлении продукта не страдают животные.

Выращенное в искусственных условиях мясо остаётся мясом, а значит, употреблять этот продукт в пост нельзя, заявил представитель Русской православной церкви.

Эксперт по вопросам биомедицинской этики, клирик Крутицкого патриаршего подворья иеромонах Димитрий Першин отметил, что выращенное в искусственных условиях мясо остаётся мясом, а значит, запрет остаётся в силе. При этом он позитивно оценил усилия учёных и тот факт, что при изготовлении продукта не страдают животные.

— Учитывая то, что у нас на планете голод, то научиться выращивать мясо или зерно в больших объёмах, чем сейчас, — это хорошее достижение, — цитирует Першина РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники Очаковского комбината пищевых ингредиентов приготовили первую в России котлету из искусственного мяса.