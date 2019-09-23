Журналист URA.RU перед исчезновением оставил семье милую записку

Коллеги говорят, что Александр вёл здоровый образ жизни и не мог пропасть по причине употребления наркотиков и алкоголя.

Пропавший журналист издания URA.RU Александр Поздеев вёл здоровый образ жизни и не мог исчезнуть из-за вредных привычек. Об этом Лайфу рассказал его коллега Андрей Гусельников.

— Он такой очень спокойный, очень выдержанный. Он зожник, то есть любитель здорового образа жизни, ничего не употребляет. Предположить, что он пропал по причине употребления наркотиков и алкоголя, невозможно, — подчеркнул он.

По его словам, супруга Поздеева рассказала, что перед уходом мужчина оставил ей милые записочки на холодильнике и беды ничто не предвещало. У пары двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что журналист службы информации портала URA.RU Александр Поздеев выехал из дома, но до работы так и не добрался.