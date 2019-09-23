Журналист URA.RU перед исчезновением оставил семье милую записку

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Фото © Соцсети

Коллеги говорят, что Александр вёл здоровый образ жизни и не мог пропасть по причине употребления наркотиков и алкоголя.

Пропавший журналист издания URA.RU Александр Поздеев вёл здоровый образ жизни и не мог исчезнуть из-за вредных привычек. Об этом Лайфу рассказал его коллега Андрей Гусельников.

Он такой очень спокойный, очень выдержанный. Он зожник, то есть любитель здорового образа жизни, ничего не употребляет. Предположить, что он пропал по причине употребления наркотиков и алкоголя, невозможно, — подчеркнул он.

По его словам, супруга Поздеева рассказала, что перед уходом мужчина оставил ей милые записочки на холодильнике и беды ничто не предвещало. У пары двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что журналист службы информации портала URA.RU Александр Поздеев выехал из дома, но до работы так и не добрался.

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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