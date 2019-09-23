Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине заявил, что видит в этом "потенциальную выгоду".

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо налаживать прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает "Гордон".

Во время беседы с изданием Волкеру задали вопрос, сможет ли встреча в "нормандском формате" оправдать ожидания главы Украины, так как ему придётся противостоять сразу трём лидерам.

— Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией, — ответил он.

Волкер отметил недавний обмен заключёнными между Украиной и Россией, который как раз состоялся благодаря общению без лишних посредников.

Противоположное мнение оказалось у народного депутата партии "Слуга народа". Ирина Верещук заявила, что встреча в "нормандском формате" будет очень сложной для президента Украины Владимира Зелинского, так как "там ему друзей не будет".