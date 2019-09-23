Крупнейший лоукостер Европы подал заявку на полёты в Россию

Ирландский Ryanair, а также британский EasyJet и венгерский Wizz Air смогут летать из Санкт-Петербурга.

Три европейских лоукостера — Ryanair, EasyJet и Wizz Air — в августе 2019 года подали заявки и предоставили планы маршрутных сетей для полётов из аэропорта Пулково в третьи страны.

В Пулково откроют седьмую степень "свободы воздуха", которая позволит перевозить пассажиров между двумя государствами без посадки в стране её регистрации.

— За счёт этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год, — рассказал РБК гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

По его данным, за 2018 год из Северной столицы в другую страну слетало семь миллионов человек, а за первое полугодие 2019-го — 3,2 миллиона.

Также отмечается, что седьмая степень "свободы воздуха" улучшит сегмент недорогих перевозок, так как упростит оформление виз и снизит их стоимость.

Сергеев добавил, что три лоукостера — это только начало. По его словам, есть ещё масса других авиакомпаний, которые хотят летать из Петербурга.