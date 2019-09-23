Глава ЦИК Элла Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения

У руководителя Избиркома нет государственной или какой-либо другой охраны, а дом, где произошёл инцидент, её единственное жильё.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после нападения грабителя установила в своём загородном доме сигнализацию. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

Глава ЦИК также отметила, что у неё нет и не было никакой государственной или иной охраны.

— Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную сигнализацию поставить, но руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года. Сейчас, конечно, уже озаботилась. Жаль, что поздно, но хорошо, что всё так обошлось. Могло быть гораздо хуже, — сообщила Памфилова.

Она также рассказала, что живёт, как все, со средним достатком, её положение не означает, что руководитель Избиркома должна жить на Рублёвке. Чтобы построить "домик мечты", женщина продала свою квартиру и дачу, теперь этот дом в Истре — её единственное жильё.

Напомним, накануне выборов на Эллу Памфилову было совершено нападение. Грабитель проник в её жилище и несколько раз ударил хозяйку электрошокером.