Трамп: Расширение военного контингента США в Польше не связано с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявил, что увеличение военной активности Штатов в восточноевропейской стране не связано с деятельностью России.

— Нет, совсем так не думаю, — заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, лидеры двух стран подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. При этом глава Белого дома отметил, что в ближайшее время Вашингтон перебросит свой военный контингент из Польши в другие европейские страны.