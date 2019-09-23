Трамп: Расширение военного контингента США в Польше не связано с Россией

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Фото © Instagram/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявил, что увеличение военной активности Штатов в восточноевропейской стране не связано с деятельностью России.

Нет, совсем так не думаю, — заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, лидеры двух стран подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. При этом глава Белого дома отметил, что в ближайшее время Вашингтон перебросит свой военный контингент из Польши в другие европейские страны.

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