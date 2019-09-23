На Украине призвали провести переговоры по морской границе с Россией

В Киеве напомнили, что заключённый в 2003 году документ между двумя странами устанавливает лишь разделение двух стран по суше.

Украине необходимо провести переговоры с Россией по вопросу введения морской границы между государствами. Соответствующее сообщение на своём сайте опубликовало украинское госучреждение "Госгидрография".

— В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключён Договор о российско-украинской государственной границе <…> Но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были, — говорится в сообщении ведомства.

В Киеве считают, что подписание подобного документа позволит полноценно осуществлять странам суверенитет в установленных пределах, реализовывать права в пределах морской зоны и легально использовать морские природные ресурсы.

Отметим, что ранее это же ведомство намеревалось создать морской режимный район вокруг российского полуострова Крым.