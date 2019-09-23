Следственный комитет начал проверку по факту пропажи журналиста URA.ru

Следственный комитет Свердловской области начал доследственную проверку по факту пропажи журналиста портала URA.ru Александра Поздеева, сообщается на сайте СУ СК по региону.

— Согласно предварительным данным, днём 23 сентября 2019 года, ориентировочно в промежутке с 14:00 до 15:00, мужчина выехал из дома на работу. С этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены, — говорится в сообщении.

Полиция Екатеринбурга взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста. Супруга Александра Поздеева написала заявление по поводу его исчезновения, правоохранительные органы отработают все версии этого дела.

Ранее Лайф сообщал, что исчезновение мужчины вряд ли связано с работой. Поздеев не занимался освещением криминальных новостей, поэтому поводов для мести нет.