СМИ: Сыну принца Гарри Арчи дали новое имя во время поездки в Южную Африку

Британского наследника назвали Нцика, что в переводе с языка косо означает "стержень силы".

Пятимесячный Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, получил новое имя во время визита королевской семьи в Кейптаун. Об этом сообщает местная телекомпания eNCA.

По традиции каждый прибывший в ЮАР гость получает от женщин-старейшин южноафриканское имя. Новое имя — Арчи — было дано заочно, поскольку принц и его супруга совершали визит без сына.

Маленького наследника назвали Нцика, что в переводе с языка косо означает "стержень силы", объяснила исполнительный директор фонда Justice Desk Джессика Дьюхерст.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл посетили провинцию Ньянга, один из самых криминальных районов Кейптауна, во время визита в Южную Африку. Они присутствовали на встречах с местными жителями, на которых обсуждались вопросы преодоления бедности и расширения возможностей социального развития, особенно для женщин.