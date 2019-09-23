Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом комиссии СПЧ

Глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом Комиссии Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя комиссии Александра Брода.

Комиссия провела встречу с Вышинским 23 сентября. Темой обсуждения стало одновременное освобождение удерживаемых Россией и Украиной лиц.

— Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать её постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. И он это предложение принял, — сообщил Брод.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

Как сообщал Лайф, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.