Немецкий суд признал похмелье болезнью

Во Франкфурте-на-Майне был удовлетворён иск против производителей продуктов, которые якобы облегчают состояние после неумеренного употребления алкоголя.

Во Франкфурте-на-Майне суд признал похмелье болезнью, об этом сообщает BBC News.

Это решение было вынесено по делу против производителя продуктов, которые якобы могут избавить от неприятных симптомов злоупотребления алкогольными напитками. Истец настаивал на том, что деятельность компании, имя которой не сообщается, нарушает закон, поскольку порошки и напитки для борьбы с последствиями выпивки не могут называться лекарствами.

Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.

Пищевые продукты не могут излечивать болезнь, считают немецкие судьи, поэтому называть антипохмельные напитки лекарством производитель не имеет права.