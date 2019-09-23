В Белгороде пассажирский автобус въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В Белгороде пассажирский автобус ПАЗ въехал в толпу людей, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

Информация об аварии поступила на пульт спасателей в 18:46. Кроме того, стало известно о нескольких пострадавших в результате ЧП. Добавим, что инцидент произошёл на улице Щорса.

Как сообщило РИА "Новости" в региональном управлении МВД России, водитель ПАЗа совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, который вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства аварии выясняются.