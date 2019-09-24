Трамп и Дуда обсудили, как не допустить строительство "Северного потока — 2"

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Фото © ТАСС/Zuma / Zach Gibson 

Лидер США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда на встрече в Нью-Йорке обсудили планы по недопущению строительства газопровода "Северный поток — 2", который считают угрозой для энергетической безопасности европейских стран. Об этом сообщается в распространённом заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Встреча глав государств прошла в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву также обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство Россией "Северного потока — 2" по дну Балтийского моря. Лидеры заявили, что проект является угрозой для всей Европы.

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