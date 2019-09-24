Устроивший драку на борту пассажир рейса из Самары был задержан в Шереметьево

Конфликт разгорелся в салоне бизнес-класса между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и членами экипажа.

Пассажир рейса Самара — Москва был задержан в аэропорту Шереметьево за дебош и драку на борту, сообщает ТАСС комментарий пресс-службы Управления на транспорте в ЦФО.

В салоне бизнес-класса разгорелся конфликт между жителем Самары 1966 года рождения и экипажем воздушного суда. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

К борту самолёта в Шереметьево был вызван наряд полиции. Правоохранительные органы установили, что пассажир проигнорировал призывы успокоиться и вёл себя неадекватно, произошла драка.

Дебоширу грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток. По факту административного правонарушения производится проверка.