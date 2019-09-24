Трамп отменил визы для граждан Польши

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США отменят визы для въезда гражданам Польши.

— Мы делаем исключения [из визовых правил] для Польши. Мы сейчас работаем над структурой. Вы можете сообщить народу Польши и полякам в США, что президент Трамп это сделал и никто этого не смог долгое время [сделать], — сообщил президент США.

Это произошло сразу после того, как лидеры двух стран подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. При этом глава Белого дома заявил, что США перебросят военный контингент из Польши в другие страны Европы.

Ранее Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как не допустить строительство "Северного потока — 2", поскольку сочли это угрозой европейским странам.