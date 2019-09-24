Родные погибших в двух катастрофах Boeing 737 MAX получат компенсации

Против американской корпорации подано более сотни исков от представителей 35 стран мира.

Родственники погибших в двух катастрофах Boeing 737 MAX получат компенсации от компании Boeing Co. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что семьи 346 погибших в авиакатастрофах в Эфиопии и Индонезии получат по $144,5 тысячи из специально созданного фонда. При этом все претензии должны быть направлены не позднее 31 декабря 2019 года.

При этом в компании уже отметили имеющуюся трудность в проверке того, дойдут ли выплаты до адресатов, так как они живут в 35 странах мира. Известно, что в адрес американской корпорации подано более ста судебных исков. В одной из юридических компаний надеются получить от Boeing более миллиарда долларов.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.