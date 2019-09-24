Лидеры Франции, Британии и Германии обвинили Иран в нападении на Saudi Aramco

Великобритания, Германия и Франция на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявили в совместном коммюнике, что за нападениями на НПЗ в Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом сообщается на сайте Правительства Германии.

— Для нас ясно, что Иран несёт ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет, — заявили представители "евротройки".

Лондон, Париж и Берлин выразили солидарность с народом Саудовской Аравии и заявили о намерении продолжать расследования.

14 сентября НПЗ компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в этом нападении, несмотря на то, что ответственность за него взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.