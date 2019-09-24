Мадуро собирается с официальным визитом в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления сообщил, что в ближайшие часы отправляется с официальным визитом в Россию.

— Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным, — заявил Мадуро.

Также он намерен встретиться с российскими предпринимателями, обсудить динамику взаимоотношений двух стран и возможные новые импульсы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин на полях Валдайского форума в Сочи встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.