Трамп заявил, что США не нужны посредники для ведения переговоров с Ираном

Глава Белого дома не исключает возможности личной встречи с Хасаном Рухани, хотя такой договорённости пока не было.

США не нужны посредники для выстраивания отношений с Ираном, об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналисты задали главе Белого дома вопрос о том, как он относится к предложению Эмманюэля Макрона стать посредником при переговорах США и Ирака. Трамп назвал президента Франции другом, но подчеркнул, что в этом нет необходимости.

Также лидер США допустил возможность личной встречи с Хасаном Рухани, хотя отметил, что такой договорённости не было.

Ранее в США заявили о готовности к всеобъемлющим переговорам с Ираном.