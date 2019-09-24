В ДНР доброволец из Франции подорвался на мине

Французский доброволец Эрван Кастель подорвался на мине в Донбассе во время выполнения боевого задания. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Об этом написал в своем твиттере писатель, экс-советник главы Донецкой Народной Республики Захар Прилепин.

Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое. pic.twitter.com/dx7rVQSTcJ — ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) September 23, 2019

На данный момент в самой ДНР это сообщение никак не комментируют.

Прилепин был в Донбассе с декабря 2015 года. Он занимал пост советника главы ДНР и заместителя командира одного из батальонов спецназа ДНР — работал с личным составом.