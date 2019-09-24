В ДНР доброволец из Франции подорвался на мине

3

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Французский доброволец Эрван Кастель подорвался на мине в Донбассе во время выполнения боевого задания. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Об этом написал в своем твиттере писатель, экс-советник главы Донецкой Народной Республики Захар Прилепин.

На данный момент в самой ДНР это сообщение никак не комментируют.

Прилепин был в Донбассе с декабря 2015 года. Он занимал пост советника главы ДНР и заместителя командира одного из батальонов спецназа ДНР — работал с личным составом.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×