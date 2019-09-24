Трамп заявил, что США не будут проводить силовые действия против КНДР

Американский лидер также рассказал журналистам о своих хороших отношениях с северокорейским коллегой.

США не намерены осуществлять какие-либо военные действия против КНДР с целью добиться денуклеаризации полуострова. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях Генассамблеи ООН.

— Мы не рассматриваем никакие [силовые] действия [в отношении КНДР]. У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном, — заявил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что США могут заключить сделку с КНДР, и отметил, что у Вашингтона нет никаких поводов для силовых действий в отношении Пхеньяна.

Кроме того, Трамп отметил, что КНДР полностью выполняет все обязательства, о которых шла речь в ходе двусторонних форумов.

— Откровенно говоря, он [Ким Чен Ын] держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали, — заявил американский лидер.

Также Трамп заверил журналистов, что его не особо волнуют испытания ракет, которые осуществляют в Северной Корее. Кроме того, в Белом доме не спешат говорить о третьем саммите двух стран, пока не поймут его возможные итоги.